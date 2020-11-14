 

Мнение: Осенний призыв

14.11.2020, 13:05, Разное

Просто военком осознал, что без либертарианских идей армии никак не прожить.

Источник: Colonel Cassad



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