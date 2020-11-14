 

Марк Рудинштейн рассказал о последних месяцах жизни Армена Джигарханяна

14.11.2020, 12:53, Разное

Марк Рудинштейн признался, что восхищается стойкостью своего близкого друга Армена Джигарханяна. По его словам, актер последние месяцы жизни часто курсировал с больницы домой, так как у него были постоянные проблемы со здоровьем.
При этом, умерший артист был очень сильным человеком и довольно часто шутил о приближающейся смерти. Самочувствие не радовало Армена Джигарханяна последние пару лет. У него обострился сахарный диабет и другие возрастные болезни. Марк Рудинштейн рассказал, что не видел своего друга последние шесть месяцев, но иногда они созванивались ночь, чтобы поговорить.

Несмотря на многочисленные болезни, нервная система у актера была в порядке и внешне он излучал спокойствие. Близкий друг признался, что он никогда не видел, чтобы Армен Джигарханян «взрывался или плакал». 85-летний артист держал все в себе и был стойким.

О смерти известного актера рассказал пресс-центр Московского драмтеатра. Сведений о причине кончины Армена Джигарханяна пока нет. Известно, что сердце артиста перестало биться около шести часов утра.



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