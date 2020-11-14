 

Врач Голубенко рекомендует ограничить сладкое в рационе во время болезни

14.11.2020, 12:53, Разное

Врач Лидия Голубенко порекомендовала во время лечения от простуды отказаться от сладкого. По ее мнению, употребление конфет и печенья мешает выздоровлению.
При болезни иммунитет человека является ослабленным. В связи с этим в рацион пациента нужно включить свежие фрукты и овощи. В результате повысится уровень витаминов и появится положительная динамика в выздоровлении. Что касается сладостей, то на низ налегать не стоит.

Продукты с большим содержанием сахара отрицательно сказываются на иммунной системе. Этот компонент ослабляет способность белых клеток бороться с вирусами и бактериями. Если человеку хочется сладкого, то нужно есть фрукты. Кроме того, врач посоветовала не забывать высыпаться. В течение дня важно выполнять несложные физические упражнения.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / ЛНР будет судиться с BMW за использование их государственного флага в логотипе серии BMW М

01.08 / Трамп: США и Россия ведут переговоры над соглашением по нераспространению ядерного оружия

31.08 / На цыпочках: Раскрыт новый способ похудения

25.09 / В России запустился просветительский проект «Прививка от рака»

03.08 / Число заразившихся коронавирусом в России превысило 856 тысяч

09.10 / Валерия не получила ни одного заказа на новогодние корпоративы

12.07 / Мнение: Трамп всех удивил

22.09 / Мнение: Карт-бланш Лукашенко

11.11 / Учёные выяснили, эффективна ли диета с обильными завтраками

28.06 / Эксперты представили пятерку самых ожидаемых новинок автосалона SEMA в Лас-Вегасе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска