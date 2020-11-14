Врач Голубенко рекомендует ограничить сладкое в рационе во время болезни

14.11.2020, 12:53, Разное

Врач Лидия Голубенко порекомендовала во время лечения от простуды отказаться от сладкого. По ее мнению, употребление конфет и печенья мешает выздоровлению.

При болезни иммунитет человека является ослабленным. В связи с этим в рацион пациента нужно включить свежие фрукты и овощи. В результате повысится уровень витаминов и появится положительная динамика в выздоровлении. Что касается сладостей, то на низ налегать не стоит.

Продукты с большим содержанием сахара отрицательно сказываются на иммунной системе. Этот компонент ослабляет способность белых клеток бороться с вирусами и бактериями. Если человеку хочется сладкого, то нужно есть фрукты. Кроме того, врач посоветовала не забывать высыпаться. В течение дня важно выполнять несложные физические упражнения.