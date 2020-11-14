Дональд Трамп допустил, что покинет пост: Соперники в президентской гонке в США поделили два штата

14.11.2020, 12:53, Разное

Дональд Трамп впервые допустил, что ему придется покинуть пост президента США. Причиной этому стали последние данные о результатах выборов, соперники в избирательной гонке поделили между собой два штата.

Вчера многие СМИ Соединенных Штатов опубликовали результаты волеизъявления граждан в двух последних штатах, где еще не были названы победители выборов. До этого эксперты могли только предполагать, как распределились голоса в Северной Каролине и Джорджии. После подсчета всех бюллетеней, выяснилось, что в Джорджии избиратели отдали предпочтение Джозефу Байдену. Он получил 49,5% от 16 голосов, что стало неожиданным, так как этот штат традиционно поддерживал республиканцев.

В Северной Каролине же больше голосов досталось Дональду Трампу, из 15 голосов выборщиков представитель республиканцев получил, по данным New York Times, порядка половины. Его соперник сможет набрать около 48,6%, сейчас в этом штате обработаны почти 99% бюллетеней. По предварительным общим итогам по стране у Джозефа Байдена 306 голосов, тогда как у его конкурента – только 232. Кроме Джорджии, Джозефу Байдену удалось завоевать доверие традиционно «республиканских» штатов, Аризоны, Висконсина, Мичигана и Пенсильвании.

В целом, ему отдали голоса жители 25 штатов, а также столичного округа Колумбия, где живет около 57% населения Соединенных Штатов. Из-за незначительной разницы в голосах в Джорджии приняли решение пересчитать все голоса вручную. Всего в ходе выборов 2020 в плебисците приняли участие более 78 миллионов избирателей. Перевес Джозефа Байдена составил в итоге более 5,3 миллиона голосов. Несмотря на изъявленную готовность Дональда Трампа через суд опротестовывать полученные результаты, он уже выразил и готовность покинуть пост президента США. Всеми судебными тяжбами, а также пиар-кампанией действующего главы государства займется адвокат хозяина Белого дома Рудольф Джулиани.