 

Дональд Трамп допустил, что покинет пост: Соперники в президентской гонке в США поделили два штата

14.11.2020, 12:53, Разное

Дональд Трамп впервые допустил, что ему придется покинуть пост президента США. Причиной этому стали последние данные о результатах выборов, соперники в избирательной гонке поделили между собой два штата.
Вчера многие СМИ Соединенных Штатов опубликовали результаты волеизъявления граждан в двух последних штатах, где еще не были названы победители выборов. До этого эксперты могли только предполагать, как распределились голоса в Северной Каролине и Джорджии. После подсчета всех бюллетеней, выяснилось, что в Джорджии избиратели отдали предпочтение Джозефу Байдену. Он получил 49,5% от 16 голосов, что стало неожиданным, так как этот штат традиционно поддерживал республиканцев.

В Северной Каролине же больше голосов досталось Дональду Трампу, из 15 голосов выборщиков представитель республиканцев получил, по данным New York Times, порядка половины. Его соперник сможет набрать около 48,6%, сейчас в этом штате обработаны почти 99% бюллетеней. По предварительным общим итогам по стране у Джозефа Байдена 306 голосов, тогда как у его конкурента – только 232. Кроме Джорджии, Джозефу Байдену удалось завоевать доверие традиционно «республиканских» штатов, Аризоны, Висконсина, Мичигана и Пенсильвании.

В целом, ему отдали голоса жители 25 штатов, а также столичного округа Колумбия, где живет около 57% населения Соединенных Штатов. Из-за незначительной разницы в голосах в Джорджии приняли решение пересчитать все голоса вручную. Всего в ходе выборов 2020 в плебисците приняли участие более 78 миллионов избирателей. Перевес Джозефа Байдена составил в итоге более 5,3 миллиона голосов. Несмотря на изъявленную готовность Дональда Трампа через суд опротестовывать полученные результаты, он уже выразил и готовность покинуть пост президента США. Всеми судебными тяжбами, а также пиар-кампанией действующего главы государства займется адвокат хозяина Белого дома Рудольф Джулиани.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Легкоступова признавалась священнику о предчувствии скорой смерти

18.08 / Мнение: Кульбит главы Башкирии…

11.11 / Озвучена причина крушения самолета под Москвой

24.09 / США ввели санкции

18.07 / Мнение: Митинг в Хабаровске 18.07.2020

31.10 / Нарушение этики: спортсменов Плющенко хотят отстранить от соревнований

16.10 / На снимках Антарктиды обнаружили загадочный объект идеально круглой формы

17.10 / Дефицит четырех витаминов может снизить остроту зрения

03.07 / Мнение: Бойкот сработал. Прощай, Шпилькин

03.10 / Диетолог назвала оптимальную пищу для обеда офисных работников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска