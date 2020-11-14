Вспышку желтой лихорадки зафиксировали в Нигерии

14.11.2020, 12:48, Новости дня

В Нигерии 76 человек умерли за последние 11 дней от желтой лихорадки, сообщили местные СМИ.

В период с 1 по 11 ноября в штатах Баучи, Энугу и Дельта было выявлено 222 случая соотносимого с желтой лихорадкой заболевания, передает ТАСС со ссылкой на газету Vanguard.

Уточняется, что желтая лихорадка при ее нынешней вспышке поражает мужчин в возрасте до 55 лет. Предыдущая вспышка болезни произошла в Нигерии почти год назад в северных районах страны.

Возбудителем желтой лихорадки является вирус, который переносят комары. Лекарств для ее лечения не существует. В год болезнь поражает до 200 тыс. человек в тропических регионах планеты, из которых умирают около 30 тыс. До 90% всех случаев желтой лихорадки приходятся на Африку.

В сентябре ученые Совета по мониторингу глобальной готовности предупредили об угрозе болезни, которая может распространиться по миру за 36 часов и убить до 80 млн человек. Они рассказали, что эта болезнь может объединить в себе несколько десятков уже известных или новых вирусов, среди которых и желтая лихорадка.