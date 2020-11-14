 

Мнение: По сути издевательство

14.11.2020, 12:25, Разное

Инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков посоветовал россиянам в период пандемии коронавируса избегать разговоров, особенно громких, в общественных местах.

Специалист объяснил, что при дыхании зараженный человек, который может находиться рядом, распространяет инфекцию. При разговоре этот эффект усиливается. Снизить риск заражения в таких условиях поможет ношение масок и молчание.

Как говорил товарищ Ленин: "Формально правильно, а по сути издевательство"

Каждый начальственный чин медицинской отрасли спешит изречь мудрость, которая обязательно спасет и сохранит. Вот только в сумме все меры, которые как бы направлены на борьбу, в реальности создают тотальный хаос. В котором борьба превращается в свою противоположность.

У человека нет лекарств против вируса. Нет и в обозримом будущем не будет. И, кстати, может даже хорошо, что не будет. С появлением пенициллина борьба с окружающим нас микромиром перешла в принципиально иную фазу, где зловредные микробы выжигались напалмом. Вот только природе это – что слону дробина. На место плохих, но известных микробов стали приходить неизвестные, и еще более плохие. Стафилококки и прочие бактериальные инфекции уступили место вирусным – в первую очередь гриппу. Забив грипп, человечество получило всплывшие коронавирусы. Заборов и их, мы получим что-то вообще невообразимое – природа нуждается в механизме выбраковки слабых особей в популяции. Либо популяция просто вымрет. Вся и целиком. Система работает так и не иначе.

Единственное лекарство против вирусных заболеваний – собственный личный иммунитет. Его не заменит никакая пилюля. Тем более, что пилюль и нет.

Поэтому меры оперативной борьбы с коронавирусом, да еще и отягощенные бесконечным количеством наставлений, запретов, штрафов, карантинов и вообще административным террором, иммунитет не укрепляют, а наоборот – подрывают.

Я с детства помню наставление моего участкового Эллы Ароновны- побольше свежего воздуха. Проветривание – самая первая гигиеническая процедура при заболевании. Это было как Отче наш. Сейчас первое правило – изолировать всех и каждого. Запереть в затхлом помещении, надеть на лицо намордник и с глаз долой. Я понимаю чиновника: "с глаз долой" – это базовый принцип решения любой проблемы. Но когда то же самое упорно делают и советуют врачи – тут возникают уже вполне очевидные вопросы.

Источник: Эль Мюрид



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