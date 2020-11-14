Ранние признаки гипертонического криза можно распознать по изменениям в лице

14.11.2020, 12:17, Разное

Специалисты рассказали о раннем признаке гипертонического криза. Повышение артериального давления можно распознать по изменениям в лице.

По словам экспертов, в случае повышения давления до опасного уровня, при котором есть вероятность необратимого повреждения кровеносных сосудов, происходит онемение лица. Специалисты подчеркивают, гипертония может появиться у людей любого возраста. Факторами, увеличивающими риск повышения артериального давления, являются ожирение, диабет или употребление алкогольных напитков в больших количествах. О возможном последующем развитии гипертонического криза может сигнализировать дискомфорт в ногах, при котором человек ощущает покалывание, жжение или онемение.

Специалисты также назвали способ, с помощью которого можно ненадолго остановить приближающийся инсульт. Для этого необходимо положить на затылок человека холодный предмет и согреть его нижние конечности пишет «Слово и Дело».