 

“Сместились три позвонка”: Тодоренко получила травму на «Ледниковом периоде»

14.11.2020, 12:17, Разное

Популярная ведущая и блогер Регина Тодоренко пояснила о серьезной травме, полученной на репетиции в рамках проекта «Ледниковый период». Постановка номеров ей дается очень тяжело.
В «Ледниковом периоде» Регина Тодоренко выступает в паре с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым. Ведущая не раз получала различные травмы. Недавно, приземляясь на лед, она почувствовала хруст в голове. Потом выяснилось, что в шее произошло смещение трех позвонков.

Регина Тодоренко рассказала, что у ее партнера Романа Костомарова пах является синим. Все дело в том, что в эту зону ведущая часто ставит конек для выполнения элементов. Поскольку блогер не является профессиональной фигуристкой, ей тяжело зафиксировать ногу. В связи с этим у Костомарова остаются большие синяки.

Свое участие в «Ледниковом периоде» Тодоренко назвала проверкой на прочность. К слову, ее супруг Влад Топалов является ее соперником по проекту. Певец выступает в паре с Еленой Ильиных. Ведущая признается, что не ревнует мужа к партнерше. Смотря чувственные номера пары по телевизору, она тихо плачет дома.



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