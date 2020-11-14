Умер Армен Джигарханян

14.11.2020, 12:08, Новости дня

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер в ночь на субботу на 86-м году жизни, сообщил представитель театра Джигарханяна.

В театре сообщили, что «ночью пришла печальная новость», умер «Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя», передает РИА «Новости».

Официальный представитель и друг артиста Артур Согомонян сообщил, что Джигарханян «скончался сегодня (14 ноября) в шесть утра», передает ТАСС.

Напомним, в июне Джигарханян попал в больницу. За последние два года это была шестая госпитализация артиста.

Народный артист СССР, актер театра и кино, режиссер, театральный педагог Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване, Армения.

Фильмография артиста насчитывает более 200 картин. Среди них «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Ширли-мырли», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя» и многие другие.

12 марта 1996 года на основе курса актерского факультета ВГИКа, где Армен Борисович преподавал, был создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.