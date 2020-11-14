Названо место прощания с Джигарханяном

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14.11.2020, 12:03, Новости дня

Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном планируется провести в Московском драматическом театре, которым он руководил, вероятная дата – 17 ноября, сообщил заведующий труппой театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко.

Дьяченко сообщил, что «пока планируется провести прощание и похороны 17 ноября», однако «еще конкретного решения не принято», передает ТАСС.

Прощание должно пройти в Московском драматическом театре, которым руководил Джигарханян.

Напомним, народный артист СССР Армен Джигарханян умер в ночь на субботу на 86-м году жизни.



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