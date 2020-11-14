 

ЦУМ захотели оштрафовать из-за очереди за смартфонами

14.11.2020, 12:02, Новости дня

ЦУМ могут оштрафовать на 1 млн рублей за нарушение эпидемиологических мер в очереди за смартфонами, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин.

«Накануне в магазине ЦУМ образовалась очередь за новыми телефонами из нескольких десятков человек, что спровоцировало давку. Магазином не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты», – передает слова Зинюшина ТАСС.

Штраф за такие нарушения для юридических лиц составляет от 100 до 300 тыс. рублей, однако «если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то и до 1 млн рублей, либо приостановка деятельности на 90 дней».

Представителя администрации ЦУМ вызвали для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения «).

Ранее ЦУМ  был оштрафован за нарушение перчаточно-масочного режима более чем на 1 млн рублей.



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