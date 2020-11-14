 

“Дойти до дна и оттолкнуться”: Борисова дала совет Волочковой

14.11.2020, 12:02, Разное

Эпатажная ведущая Дана Борисова не оценила новый музыкальный хит популярной балерины Анастасии Волочковой. Она посоветовала танцовщице дойти до дна, а потом оттолкнуться. Борисова считает, что попытки скандальной балерины занять место певицы на отечественной эстраде не приведут ни к чему хорошему.
По словам Даны Борисовой, у Волочковой имеются материальные трудности. Она не знает, откуда блондинка берет деньги за запись песен и съемки клипа. Как считает ведущая, Волочкова выбрала неподходящее время, чтобы реализовать себя в качестве исполнительницы.

На специальных курсах, которые посещают люди, страдающие пагубными привычками, рассказывают, что человек должен дойти до дна, а потом оттолкнуться. После прохождения данных стадий его жизнь обычно постепенно налаживается. Именно к такому методу Борисова призвала прибегнуть Волочкову. Ведущая считает, что танцовщице необходимо перестать употреблять спиртные напитки.

Сама же Анастасия Волочкова убеждена, что у нее нет никаких проблем. Она вошла в российскую историю как великая балерина после исполнения технически сложного номера «Клетка».



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