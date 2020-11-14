Врач в Москве получила травмы от пациента с COVID-19

14.11.2020, 12:02, Разное

В Москве пациент c подтвержденным коронавирусом травмировал руки доктору, приехавшему к нему на вызов. Причиной такого поступка мужчины стала якобы не выдача ему лекарств.

По информации пресс-службы департамента здравоохранения столицы РФ, пациент лечился дома, поскольку подписал отказ от госпитализации. Медик приехала на вызов 11 ноября и порекомендовала больному продолжать лечение, применяя ранее назначенный препарат. Однако пациент выдвинул требование предоставить ему другое лекарство. Врач подчеркнула, житель не давал ей возможности покинуть помещение, удерживая за руки, из-за чего медик получила травмы. После обращения доктора в травматологический пункт ей сделали медицинское освидетельствование, которое стало основанием для подачи заявления в полицию.

В департаменте здравоохранения отметили, до приезда доктора больной был обеспечен всеми необходимыми медикаментами, пишет iREACTOR.