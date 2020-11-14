Аналитики назвали стоимость ОСАГО для различных моделей

14.11.2020, 12:02, Разное

Аналитики назвали стоимость ОСАГО для различных моделей автомобилей. Статистика показывает, что в нынешнем году больше всего полисов оформили владельцы транспортных средств марок Lada, Toyota и Nissan.

Самая высокая цена ОСАГО в 2020 году была зафиксирована при страховании модели Mercedes-Maybach S-Class. Владельцам данного седана пришлось заплатить за получение полиса 26,509 тысячи рублей. Что касается самого низкого ценника в 952 рубля, то он установлен на советский Москвич-408. Среди других редких машин, задействованных в исследовании, эксперты выделили суперкар итальянского производства Lamborghini Gallardo (7684 руб.).

Ситуация с оформлением ОСАГО на популярные модели авто выглядит так: Ford Focus (5,614 тыс. руб.), Toyota Corolla (5,425 тыс. руб.), KIA Rio (6,076 тыс. руб.), Hyundai Solaris (6,423 тыс. руб.), Renault Logan (4,790 тыс. руб.). Для Lada Granta цена стандартного полиса составляет 4,543 тысячи рублей.

Наиболее часто в нынешнем году ОСАГО оформляли владельцы автомобилей марки Lada. Большего всего полисов было зарегистрировано в Оренбургской области.

По словам аналитиков, ситуация на рынке полностью отражает предпочтение граждан РФ, которые обусловлены экономической ситуацией. На рынке в целом лидирующие позиции занимает продукция отечественного автопрома. На Дальнем Востоке отдают предпочтение японским транспортным средствам, а в столице преобладают более дорогие машины.