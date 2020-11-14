 

ООН прогнозирует на Украине начало худшей за десятилетие рецессии

14.11.2020, 11:35, Новости дня

Согласно обзору гуманитарной ситуации на Украине, подготовленном ООН, из-за пандемии коронавируса страна может столкнуться с худшей рецессией за десятилетие. Как передаёт «112 Украина», согласно прогнозам экспертов, в результате более 9 миллионов человек рискуют оказаться на грани бедности.


Reuters

По прогнозам ООН, из-за пандемии COVID-19 Украина может столкнуться с худшей рецессией за десятилетие, в результате чего более 9 миллионов человек окажутся на грани бедности. Как передаёт «112 Украина», об этом говорится в обзоре гуманитарной ситуации на Украине, представленном ООН.

«С начала пандемии более 80 процентов домохозяйств потеряли доходы и в более чем 40 процентах семей хотя бы один член семьи потерял работу. Хотя пока нет отдельных данных с востока Украины, вероятно, социально-экономические последствия этого спада для пострадавшего в результате конфликта региона будут разрушительными», — говорится в сообщении.

Также увеличивается доля домохозяйств, имеющих задолженность: 15% в сентябре против 11% в начале пандемии.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация в Луганской области, на подконтрольных и неконтролируемых правительством территориях. В этом регионе пока 58% семей сообщили об использовании негативных механизмов приспособления для удовлетворения своих основных потребностей, по сравнению с 49% в начале 2020 года.

В целом, ООН отмечает ухудшение эпидемиологической ситуации на Украине. Количество случаев коронавирусного заболевания удваивается каждые пять недель в целом по стране и каждые три недели на востоке страны. 



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