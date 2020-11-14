Компания Apple выпускает новую операционную систему

14.11.2020, 11:30, Новости дня

Компания Apple представила свою новую масштабную разработку. Это операционная система macOS Big Sur, которая, по мнению экспертов, получила самое большое количество обновлений за последние годы.

Дизайн также изменился, хотя стиль iOS все-таки просматривается. Как сообщает разработчик, обычные пользователи сразу же получили доступ к стабильной версии новой ОС. Однако компания напоминает, что несколько последних месяцев проводила тестирование macOS Big Sur, в результате чего исправлены все выявленные недочеты.

Напомним, что информация о бета-версии указанного продукта появилась в июне во время проведения конференции Apple WWDC, специально организованной для разработчиков программного обеспечения.