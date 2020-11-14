В Москве задумались над установкой памятной таблички Джигарханяну

14.11.2020, 11:10, Новости дня

Армен Джигарханян был величайшим актером, который мог сыграть любую роль, на его доме наверняка будет размещена памятная табличка, переименование чего-либо в его честь будет зависеть от поступающих предложений, сообщил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Герасимов отметил, что «Джигарханян – это потрясающий, величайший актер, переиграл все и всех», передает РИА «Новости».

«Говорили, что включишь утюг, и там Джигарханян, но ни одной роли, за которую ему когда-либо могло быть стыдно, у него не было», – сказал он.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям добавил, что в последние годы на долю артиста выпало много испытаний.

Он отметил, что ему довелось работать с Джигарханяном в одном театре и иногда на одной сцене.

«Я с удовольствием смотрел на него, в спектаклях, в которых не был занят, потому что он каждый раз, будучи самим собой, казалось бы, он всегда был разным. Я не представляю, какую роль он не смог бы сыграть, он мог играть все. Счастье, что я имел возможность играть с ним на одной сцене», – сказал Герасимов.

Депутат полагает, что в первую очередь Джигарханян останется в памяти людей именно как великий актер.

«А все остальное – это шелуха, которая в последние годы, наверное, отравила его жизнь», – сказал он.

Герасимов отметил, что на доме актера может появиться памятная табличка, а дальше, говоря о переименовании улиц или театра, все будет зависеть от предложений.

«Я не люблю переименования, но думаю, для Джигарханяна найти что-нибудь без исторических названий можно, но это оставим на следующие предложения», – сказал он.

Напомним, народный артист СССР Армен Джигарханян умер в ночь на субботу на 86-м году жизни.

В ноябре 2018 года бывшая жена артиста Виталина Цымбалюк-Романовская была признана виновной в нарушении неприкосновенности его частной жизни, суд обязал женщину выплатить бывшему мужу 200 тыс. рублей и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ.

В феврале 2019 года в отношении Цымбалюк-Романовской было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Между тем в июне 2020 года Джигарханян в шестой раз за два года попал в больницу.