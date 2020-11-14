 

В РФ за сутки выявили 22,7 тыс. случаев коронавируса

14.11.2020, 11:10, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявили 22702 случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 22702 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6427, Санкт-Петербурге – 1852, Московской области – 786.

Всего в стране выявлено 1 млн 903 тыс. 253 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 425 тыс. 529 человек, из них 18626 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 391 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 32 834 человека.

Накануне, 13 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 21983. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 719.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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