Названа причина смерти Армена Джигарханяна

14.11.2020, 10:10, Разное

Стала известна причина смерти 85-летнего народного артиста Армена Джигарханяна. Известно, что у актера и режиссера отказали почки.

Сердце Армена Джигарханяна остановилось сегодня, 14 ноября, в шесть часов утра. Этой информацией поделились представители театра, в котором он работал в последнее время. Смерть Армена Борисовича констатировали врачи в одной из столичных клиник. В октябре Армен Джигарханян отметил 85-летний юбилей. О его ухудшении здоровья стало известно в июне. Тогда сообщалось о госпитализации культурного деятеля.

За свою творческую карьеру Джигарханян успел сняться в свыше чем 200 кинокартинах. Наиболее известными из них являются «Собака не сене», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя». Армен Борисович параллельно с работой в театре и на съемочной площадке преподавал во ВГИКе.