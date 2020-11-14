 

Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни

14.11.2020, 10:10, Разное

На 86-м году жизни скончался актер и режиссер Армен Джигарханян. Об этом рассказали представители театра, в котором он работал в последнее время.
Известно, что смерть Джигарханяна наступила в субботу, 14 ноября. О трагической новости работники театра узнали ночью.

Известно, что 8 июня культурный деятель попал в одну из столичных клиник. Причина госпитализации народного артиста не сообщалась. Последние дни жизни Джигарханян провел дома. В октябре он успел отметить 85-лений юбилей.

Более подробная информация станет известна позже.



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