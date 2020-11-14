 

Суд в Праге посчитал «малообоснованным» обязательное ношение масок на улице

14.11.2020, 9:45, Разное

и отменил эту меру.

Городской суд Праги отменил решение властей Чехии об обязательном ношении масок или других средств защиты на улице. Об этом пишет издание Novinky.

Суд посчитал решение чешских властей «малообоснованным». По его мнению, мере об обязательном ношении масок и других СИЗ не хватает конкретных и понятных объяснений, на основании которых суд мог бы решить, действительно ли она необходима.

При этом суд подчеркнул, что не хотел преуменьшать угрозы, связанные с пандемией COVID-19. Он также не утверждал, что меры по предотвращению распространения инфекции не были необходимыми или соразмерными. Теперь чешский минздрав должен до 21 ноября более понятные обоснования необходимости ношения СИЗ на открытом воздухе.

Горсуд Праги в апреле признавал незаконными введение ограничений из-за пандемии. По законодательству решение об ограничении основных свобод должно быть принято не в рамках приказа минздрава, а по закону о чрезвычайном положении.

По данным университета Хопкинса, в Чехии на данный момент зарегистрировано 446 675 случаев заражения коронавирусом, умерли 5 755 пациентов. Из-за распространения инфекции в стране ввели комендантский час, жителям запрещено выходить из дома с 21:00 до 6:00, исключения — экстренный поход к врачу, угроза жизни и имуществу или неотложная работа. Также ограничено передвижение между муниципалитетами.

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Источник: Новая газета



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