 

Штаб ООС: Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня

14.11.2020, 9:30, Новости дня

В течение 13 ноября на Донбассе было зафиксировано пять случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной на странице Facebook.

Обстрелы из минометов, станковых и ручных гранатометов, стрелкового и снайперского оружия зафиксированы в районе Каменки, Водяного и Марьинки (Донецкая область). Украинские военные открывали ответный огонь.

“Еще на одном участке, в районе Шумов, российские оккупанты применили БПЛА, оборудованный для сброса выстрела ВОГ-17 (осколочная граната. – “ГОРДОН”). Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника успешно подавлено. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было”, – сказано в сообщении.

С начала текущих суток боевики не нарушали перемирие, добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/677352142972398/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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