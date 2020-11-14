Умер Армен Джигарханян

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14.11.2020, 9:30, Новости дня

Советский и российский актер СССР Армен Джигарханян скончался сегодня утром. Об этом агентству “Интерфакс” сообщил друг артиста Артур Согомонян.

По его словам, Джигарханян умер около 6.00 субботы.

О смерти Джигарханяна со ссылкой на источник также сообщило “РИА Новости”. Собеседник агентства заявил, что актер скончался в ночь на субботу.

Джигарханяну было 85 лет. Он снимался в кино с 1960-х. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах “Здравствуй, это я!”, “Неуловимые мстители”, “Собака на сене”, “Здравствуйте, я ваша тетя”, “Место встречи изменить нельзя”.

В 2018 году актер перенес инфаркт и впал в кому. Впоследствии он несколько раз попадал в больницу в тяжелом состоянии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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