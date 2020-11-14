Умер Армен Джигарханян: подробности

14.11.2020, 9:23, Разное

Информация о смерти Джигарханяна появилась в ночь на 14 ноября. От чего скончался актер, точно неизвестно. Официальных заявлений семья артиста пока не делала. О дате и месте похорон будет объявлено позже.

Уже утром о кончине Джигарханяна заговорили его друзья. Среди первых высказался Артур Согомонян. По его словам, смерть актера наступила в 6 утра – остановилось сердце. Он предположил, что артист скончался от старости и хронических заболеваний, передает “Интерфакс”.

Слухи о тяжелом состоянии Армена Джигарханяна ходили несколько лет. Артист часто болел и попадал в больницу. В 2018 году он даже оказался в коме, но после длительного лечения вернулся к работе в театре.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Последние годы жизни актер не часто появлялся на публике. Некоторые связывали это с состоянием его здоровья.

Напомним, что Армен Джигарханян один из самых узнаваемых российских актеров. Он начал карьеру в кино в 1960 году и снялся более чем в 250 картинах. В 1985-м он получил звание народного артиста СССР. С 1996 года актер руководил Московским драматическим театром.