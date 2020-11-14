 

Опубликованы характеристики смартфона Xiaomi Redmi Note 10

14.11.2020, 9:20, Новости дня

Как сообщает источник, вскоре на рынок выйдет недорогая модель смартфона Xiaomi Redmi Note 10. В связи с этим, китайский инсайдер решил рассказать о нем подробнее.

Он обращает внимание на то, что на сайте регулятора из Поднебесной TENAA опубликована информация о новом зарегистрированном гаджете. Там можно найти параметры устройства, явно указывающие на то, что речь идет о новой модели Redmi.

В частности, толщина смартфона составит 9,6 мм. Соотношение высоты и ширины – 162,29 на 77,24 мм. Размер диагонали LCD-экрана составляет 6,53 дюйма. Изображение на нем будет демонстрироваться с разрешением 1080 на 2340 пикселей. Емкость аккумулятора – 6000 мАч. Частота восьмиядерного процессора – 2 ГГц.



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