Опубликован список устройств, на которые установят Harmony OS

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14.11.2020, 9:20, Новости дня

Китайский производитель электроники опубликовал список устройств, на которые будет установлена операционная система собственного производства. В частности, Harmony OS получат смартфоны, выпущенные под одноименным брендом компании, а также Honor.

Также разработчик сообщил, что бета-версия операционной системы станет доступной, начиная с 18 декабря текущего году. Правда, публично ее станут распространять уже в 2021-м. Скорее всего, это произойдет в апреле, уточняют представители Huawei.

Напомним, что китайский производитель попал под жесткие санкции США, в результате которых ему закрыли доступ к современным западным разработкам. Из-за этого руководство Huawei решило решать проблемы с комплектующими и программным обеспечением самостоятельно. По словам менеджеров компании, примерно 90% выпущенных гаджетом можно будет перевести на операционную систему Harmony.



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