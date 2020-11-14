 

Apple делает новые успехи на мировом рынке планшетов

14.11.2020, 9:20, Новости дня

Компания Apple продолжает оставаться безусловным лидером на мировом рынке смартфонов. Об этом свидетельствуют и данные за третий квартал, опубликованные аналитиками Canalys.

Особое внимание эксперты обращают на колоссальные темпы роста. Увеличение продаж сразу на 47% – это настоящий успех, говорят они.

Впрочем, американскому производителю помогла в этом пандемия коронавируса и карантин, который спровоцировал формирование значительного отложенного спроса. В период с июля по сентябрь производитель сумел реализовать 15,2 млн iPad. Сейчас «яблочной» компании принадлежит более трети мирового рынка планшетов. На втором месте Samsung, у которого 20,4%. Корейская фирма за те же три месяца продала более 9 млн аналогичных устройств.



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