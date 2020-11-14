 

PlayStation 5 раскупили. Приставка станет дефицитом до 2021 года

14.11.2020, 9:20, Новости дня

На самом старте продаж японской игровой приставки PlayStation 5 подогретый длительным ожиданием спрос сработал как сильно сжатая пружина. Консоли разлетелись, не успев «полежать на полках» онлайн-магазинов. Уже на следующий день продавцы сообщили, что от стартовой партии новой модели устройств больше ничего не осталось.

Дефицит! По мнению экспертов рынка, нехватка новых игровых консолей от компании Sony будет ощущаться, как минимум, до конца текущего года. Те пользователи, которые не поспешили с предзаказом, снова будут ожидать поступления на склады ритейлеров.

Как сообщают СМИ, самый большой ажиотаж вокруг этих консолей возник в стране производителя. Японцы раскупили их всего за несколько часов.



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