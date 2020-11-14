Роскачество обнаружило листерии и кишечную палочку в семге пяти торговых марок

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14.11.2020, 9:00, Новости дня

Роскачество проверило слабосоленое филе семги в ломтиках и обнаружило в образцах пяти торговых марок листерии и кишечную палочку, информирует пресс-служба организации.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что Роскачество в 2020 году исследовало семгу семи торговых марок: «ВкусВилл», «Каждый день», «Меридиан Эко», «О’Кей», «Просто Азбука», «Русское море» и «Северная компания».

Семга «Каждый день» и «Меридиан Эко» уже ранее исследовалась, остальная продукция оказалась в рейтинге впервые.

«Листерии и кишечная палочка обнаружены у пяти торговых марок: «ВкусВилл», «Каждый день», «Меридиан Эко», «О’Кей» и «Просто Азбука», – говорится в сообщении.

Кроме того, в семге «ВкусВилл» и «О’Кей» экспертами было выявлено превышение по общему количеству микроорганизмов. У этих же марок выявлен кислый запах.

У торговой марки «Северная компания» обнаружена бензойная кислота в количестве больше допустимого законодательством.

«Высокая микробная обсемененность, наличие листерий и кишечной палочки свидетельствуют о нарушении культуры производства. Причинами могут являться: несоблюдение требований правил личной гигиены и санитарии персоналом и работниками производства, неправильная организация мойки оборудования, нарушение поточности производственного процесса», – указывают эксперты.

Наличие неблагоприятной патогенной микрофлоры в пищевой продукции может приводить к кишечным расстройствам, а также различным заболеваниям при употреблении такой продукции.

Эксперты советуют при выборе слабосоленой рыбы в магазине учитывать, что филе-ломтики должны быть без разрывов мышечной ткани, однородного цвета, не иметь цветовых разводов, желтых пятен и признаков поверхностного окисления. Кроме того, обязательно наличие вакуума в упаковке.

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