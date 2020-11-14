Мнение: Удары по Идлибу. 13.11.2020
14.11.2020, 8:50, Разное
В течение дня ВКС РФ сегодня наносили авиаудары в Идлибе по различной инфраструктуре боевиков.
В основном досталось боевикам "Хайят Тахрир-аш-Шам". Сообщают об уничтожении лагеря подготовки боевиков, двух или трех единиц техники.
Сирийцы также заявляют о гибели трех турецких инструкторов. Иронично, но удары по Идлибу проходили одновременно с идущими переговорами между РФ и Турцией по взаимодействию в рамках мониторингового центра в Карабахе.
Кроме того, турки продолжают эвакуировать обсервационные пункты оставшиеся в тылу войск Асада. Сегодня убрали еще 2 к западу от Алеппо.
Брошенный турецкий пост.
Источник: Colonel Cassad
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