 

Мнение: Удары по Идлибу. 13.11.2020

14.11.2020, 8:50, Разное

В течение дня ВКС РФ сегодня наносили авиаудары в Идлибе по различной инфраструктуре боевиков.
В основном досталось боевикам "Хайят Тахрир-аш-Шам". Сообщают об уничтожении лагеря подготовки боевиков, двух или трех единиц техники.
Сирийцы также заявляют о гибели трех турецких инструкторов. Иронично, но удары по Идлибу проходили одновременно с идущими переговорами между РФ и Турцией по взаимодействию в рамках мониторингового центра в Карабахе.

Кроме того, турки продолжают эвакуировать обсервационные пункты оставшиеся в тылу войск Асада. Сегодня убрали еще 2 к западу от Алеппо.

Брошенный турецкий пост.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Мнение: Анонс 19-го теста

10.07 / Как правильно написать курсовую работу?

08.07 / Журналисты предсказали итоги президентских выборов в Белоруссии

23.10 / Мнение: Мы слишком долго отступали, пора возвращать потерянное

06.09 / Мнение: Интеллектуалы Америки заранее хоронят свою страну

09.10 / «Конец идеи стратегического партнерства»

11.07 / Сухой против Сухого или Индия vs Китай

08.11 / Мнение: Принцип Лисы Алисы

06.11 / Победительницу «Холостяка» Дарью Клюкину заподозрили в беременности

09.10 / Лечение обернуло вспять сахарный диабет 1 типа у молодого человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска