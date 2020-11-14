Политолог: Россия заплатит большую цену за поддержку Лукашенко

14.11.2020, 8:23, Разное

Последние месяцы Александр Лукашенко и Владимир Путин находятся в постоянном контакте. 14 сентября лидеры встретились в Сочи. Москва поддержала Минск и выдала братской республике кредит в 1,5 миллиарда долларов. Это произошло в разгар массовых протестов в Белоруссии.

Политолог Андрей Казакевич предостерег российское руководство от полной поддержки Александра Лукашенко. Москва заплатит за это большую цену, убежден эксперт.

“Если Россия займет позицию исключительно поддержки Лукашенко, то будущий взрыв может привести к появлению в регионе еще одного антироссийского или нелояльного Москве государства”, – сказал аналитик в интервью порталу “Белорусский партизан”.

По его мнению, Кремль заинтересован, чтобы власть и оппозиция в Белоруссии сели за стол переговоров. Это укрепит влияние Москвы в республике, убежден Казакевич.

Но пока от общенационального диалога Белоруссия очень далека. В воскресенье, 8 ноября, на традиционных митингах оппозиции в Минске и других городах было задержано 813 человек. Это рекорд за все время протестов.

Один из участников оппозиционных акций погиб. Эстония призвала Евросоюз ввести новые санкции против белорусского руководства.

Активность оппозиции подогревается из-за рубежа, считает Лукашенко. По его мнению, некоторые страны хотят устранить Белоруссию как экономического конкурента. Протесты приведут к обнищанию народа, предупредил глава государства.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Александр Лукашенко стал президентом шестой раз. Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская.