В мурманской колонии произошла вспышка COVID-19

14.11.2020, 7:35, Разное

В мурманской колонии строгого режима ИК-17 обнаружили очаг коронавируса. Эту информацию «Новой газете» подтвердил региональный оперштаб.

Ранее в редакцию обратились родственники заключенных ИК-17, которые заявили о массовом инфицировании. Они сообщили «Новой», что первым заболел один из преподавателей местного ПТУ, затем двое контактировавших с ним осужденных, одного из которых вывезли в тюремную больницу, находящуюся при другой колонне.

По информации источника «Новой газеты», всего коронавирус подтвердился у несколько десятков заключенных. Оперативный штаб региона сообщает о 24 зараженных, настаивая, что лишь у четырех из них проявилась симптоматика. Персонал колонии перевели на вахтовый режим службы (по 14 дней), им также запретили свидания.

Согласно информации на сайте регионального УФСИН, аналогичные меры недавно введены еще в двух из шести колоний региона: ИК-23 и колонии-поселении №20.

По последним данным, в Мурманской области за все время пандемии зарегистрировали 22 821 случай инфицирования COVID-19.

Татьяна Брицкая

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