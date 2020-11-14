Степанов откажется от мандата депутата Одесского облсовета

14.11.2020, 7:20, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не будет работать депутатом Одесского областного совета, куда он прошел от партии “Слуга народа”. Об этом Степанов заявил 13 ноября в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина”.

“Закон мне позволяет совмещать [работу в министерстве и в областном совете], но я считаю, что надо хорошо делать что-то одно”, – сказал Степанов.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Степанов баллотировался в Одесский областной совет как представитель партии “Слуга народа”, он возглавлял список политсилы.

По результатам выборов в облсовет попали семь партий. Больше всего голосов получила “Оппозиционная платформа – За жизнь” (26,81%). Второе место заняла партия “Слуга народа” (17,55%).