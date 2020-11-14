 

Экс-глава КГГА Бондаренко заявил, что военный врач пнул его из-за замечания по поводу языка. Билецкий назвал ситуацию абсурдной

14.11.2020, 7:20, Новости дня

9 ноября бывший глава Киевской горгосадминистрации Владимир Бондаренко заявил в Facebook, что врач киевской клиники “Добробут” Вадим Елизаров пнул его из-за замечания медсестре, разговаривавшей на русском. 

Позже политик удалил пост, “Українські новини” приводят его скриншот. По словам Бондаренко, инцидент произошел в день, когда он пришел на перевязку после операции по удалению жировика.

“Врач Елизаров Вадим Валентинович начал снимать повязку, а медсестра, которая ему ассистировала, говорила только на русском языке. Я попросил соблюдать требования Конституции Украины в лечебном учреждении и получил ответ, что они будут говорить как захотят. Я не захотел терпеть это, поднялся и пошел к двери. В спину я услышал оскорбления, крики, а затем – удар ногой и оскорбление, чтобы я уходил прочь. Вслед в коридор была выброшена моя одежда”, – написал Бондаренко. 

Елизаров 9 ноября в Facebook заявил, что пытается отвечать пациентам на том языке, на котором они говорят. 

“Меня с детства приучали к тому, что уважать человека – это первое, что я должен делать в своей жизни. И тем более уважать женщину. Когда при мне оскорбляют женщину и унижают ее достоинство, то эта женщина может быть спокойна: я смогу за нее постоять. Когда ко мне обращаются пациенты, они пытаются найти коммуникацию и рассказывают мне о своих проблемах. И рассказывают на том языке, на котором больше всего болит. И я пытаюсь отвечать им тем же. Українською, по-английски, на русском, на турецком. И у меня не всегда это получается, потому что я знаю с грехом четыре языка и хотел бы знать больше”, – сказал он. 

https://www.facebook.com/ursoleness/videos/2457619851213849/

12 ноября врач записал видеообращение, в котором рассказал свою версию случившегося. 

“История конфликта с Бондаренко выходит за грани здравого смысла. Это та самая ситуация, когда глупый поступок украинского патриота – надеюсь, что Бондаренко – все-таки патриот – используют антиукраинские силы. Посмотрите, что пишут российские СМИ. […] Зачем кричать на весь Facebook, что этот конфликт на почве языка? Я говорил [с Бондаренко] на украинском, я его не тронул и пальцем. Человек нахамил медсестре, я попросил его покинуть медицинский кабинет. Все. Это вся история”, – сказал он. 

Медик заявил о поступающих ему угрозах. 

“Вторые сутки я получаю сообщения, звонки: угрожают моим детям, грозят расправой. Перечисляют адреса, по которым они живут, адреса моей работы. И я опасаюсь. Я боюсь за своих родных. Что будет, если эти люди исполнят свои угрозы? Я, получается, превращусь в мученика за “русский мир”? А “русский мир” придет меня защищать? Такой судьбы Бондаренко хочет для Украины?” – возмутился он. 

Елизаров отметил, что он – патриот Украины, и призвал Бондаренко понять, что происходящее – на руку антиукраинским силам. 

ВИДЕОВидео: Доктор Елизаров / YouTube

Лидер “Нацкорпуса” Андрей Билецкий в Telegram выразил сомнение в том, что словам Бондаренко можно верить.

“Я бы не обратил внимание на этот случай, если бы Вадим Елизаров не был участником боевых действий. Вадим полтора года служил хирургом 59-го военного госпиталя, провел большое количество операций, спасал жизни. Способен украинский военный врач напасть на пациента из-за замечания об украинском языке? Господин Бондаренко пытается убедить, что на него напал врач частной клиники из-за простого замечания. Но его описание событий выглядит как попытка человека, который очень много времени провел на вершине власти, найти оправдание своим неадекватным действиям. Он – богатый, опытный в пиаре деятель, пытается показать, что стал жертвой из-за патриотической позиции”, – написал Билецкий. 

Он отметил, что Елизаров, “в отличие от господина Бондаренко, имеет твердые проукраинские убеждения, которые отстаивал на фронте”.

“Я не знаю причину конфликта, но у меня нет доверия к словам господина Бондаренко. Когда ветерана обвиняют в непатриотизме люди, которые не боролись за нашу страну, это абсурд”, – подытожил Билецкий. 

По его данным, экс-глава КГГА обратился в полицию из-за случившегося. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / Выдача ипотеки в июле побила рекорд

24.08 / Синоптики: тропический шторм «Лаура» может усилиться до урагана

24.10 / Турция рассказала об испытаниях комплексов C-400

13.08 / ФБР решило расследовать взрыв в Бейруте

28.06 / В Северной Европе повысился уровень радиации, возможным источником называют Россию

09.07 / Сроки сдачи российского лайнера «Мустай Карим» перенесли

15.09 / Украина ограничила пропуск в КПП “Новые Яриловичи”, через который хасиды пытаются добраться в Умань

30.07 / Боевики периодически совершают провокационные обстрелы, украинские военные ответный огонь не открывают – штаб ООС

04.08 / Черногория открыла границу для россиян

07.08 / Российские спасатели разбирают завалы в порту Бейрута

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска