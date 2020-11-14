 

DE – ЕС настаивает на скорой сделке по брекситу — несмотря на отсутствие прогресса

14.11.2020, 7:15, Новости дня

В ЕС настроены завершить согласование сделки по торговле и безопасности после брексита уже на следующей неделе, для того чтобы Европарламент успел ратифицировать соглашение до окончания переходного периода, пишет Daily Express. Тем не менее стороны продолжают обвинять друг друга в отсутствии прогресса.


Reuters

Переговоры по вопросам торговли и безопасности после брексита между Великобританией и ЕС могут закончиться ничем в случае отсутствия на следующей неделе существенного прорыва в решении вопроса рыбной ловли, пишет Daily Express со ссылкой на источник в Брюсселе.

Как отмечает издание, несмотря на то что британское правительство исключает возможность установления крайнего срока на переговорах, европейские дипломаты решительно настроены добиться прогресса в преддверии саммита лидеров стран ЕС, который состоится уже в четверг 19 ноября.

По словам источника, до сих пор прогресс в ходе переговоров был «медленным» из-за разногласий по ключевым вопросам: доступа европейских рыбаков в британские воды и обеспечения равных условий для компаний с обеих сторон.

«Заключить сделку необходимо в Брюсселе на следующей неделе, иначе сделки не будет», — предупредил европейский дипломат, пожелавший остаться неизвестным.

Дело в том, что в ЕС опасаются, что в случае любой новой задержки переговоров у Европарламента не останется достаточно времени для ратификации соглашения до окончания переходного периода 31 декабря.

Предполагается, что депутаты Европейского парламента одобрят любое соглашение о свободной торговле на последнем в этом году заседании 16 декабря. Тем не менее, по данным Daily Express, некие «высокопоставленные чиновники ЕС» рассматривают возможность экстренного голосования в период между Рождеством и Новым годом.

В Еврокомиссии подтвердили, что переговоры продолжатся на выходных. Тем не менее ожидается, что в субботу главный переговорщик по брекситу от Великобритании Дэвид Фрост и его коллега со стороны ЕС Мишель Барнье объявят о коротком перерыве, прежде чем вернуться к обсуждению сделки на следующей неделе. При этом их команды договорились поддерживать «тесный контакт» в процессе работы над возможными компромиссами во время перерыва.

Однако несмотря на столь интенсивную работу, стороны продолжают обвинять друг друга в отсутствии прогресса. Так, в Брюсселе заявляют, что прорыва не удаётся достичь, так как британские переговорщики отказываются от всех возможных компромиссов. «Ничего не изменилось», — признался источник Daily Express.

В свою очередь, в Лондоне утверждают, что команда Фроста предпринимает «конструктивные шаги» на переговорах. Тем не менее все предложения Барнье в вопросе обеспечения равных условий для компаний «не имеют смысла», если стороны хотят заключить «стабильное соглашение».

«Великобритания уже продемонстрировала высокую степень гибкости в ходе этих переговоров, но важно, чтобы гибкость проявил и Европейский союз», — заявил канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, в частности, отметив необходимость признать суверенитет Великобритании и равенство страны ЕС.



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