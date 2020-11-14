Разработчики видеоигр предлагают россиянам приобрести контент еще до выхода PS5

14.11.2020, 7:10, Новости дня

Как известно, хит 2020 года от Sony игровая консоль PlayStation 5 уже поступила в свободную продажу на мировом рынке. Правда в РФ она пока недоступна, да и в других странах после начала реализации устройство быстро попало в разряд остродефицитных. Зато производители игрового контента уже делают заманчивые предложения российским геймерам.

Сложилась почти анекдотическая ситуация: на территории РФ новой приставки пока нет, но игры, созданные специально для нее, продаются вовсю.

В этом нет ничего удивительного, поясняют эксперты. Во-первых, консоль вскоре представят и начнут продавать и в России. Во-вторых, такие абсурды на рынке электроники и программного контента происходят не впервые. Скажем, смартфоны с поддержкой связи пятого поколения прекрасно продаются даже в тех странах, где пока нет ни одной соответствующей передающей станции.