 

Samsung выпустил сверхбыстрый процессор

14.11.2020, 7:10, Новости дня

Новый процессор для смартфонов Exynos 1080 создан по технологии 5 нм совместными усилиями компаний Samsung и Vivo. По словам разработчиков, процессор станет основой для нового поколения платформ, благодаря которым мобильные устройства получат принципиально иные возможности.

Обычный смартфон «будет летать», обещают специалисты. Устройство в базовой комплектации сможет поддерживать связь 5G, а также форматы передачи данных Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6.

Сам процессор восьмиядерный. Однако он состоит сразу из трех кластеров: чутырехъядерного, трехъядерного и одноядерного Cortex. Каждый из элементов обеспечивает свой уровень тактовой частоты от 2,0 до 2,84 ГГц. Кроме большой производительности, устройство будет обладать таким качеством как многозадачность.



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