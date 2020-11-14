Samsung выпустил сверхбыстрый процессор

14.11.2020, 7:10, Новости дня

Новый процессор для смартфонов Exynos 1080 создан по технологии 5 нм совместными усилиями компаний Samsung и Vivo. По словам разработчиков, процессор станет основой для нового поколения платформ, благодаря которым мобильные устройства получат принципиально иные возможности.

Обычный смартфон «будет летать», обещают специалисты. Устройство в базовой комплектации сможет поддерживать связь 5G, а также форматы передачи данных Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6.

Сам процессор восьмиядерный. Однако он состоит сразу из трех кластеров: чутырехъядерного, трехъядерного и одноядерного Cortex. Каждый из элементов обеспечивает свой уровень тактовой частоты от 2,0 до 2,84 ГГц. Кроме большой производительности, устройство будет обладать таким качеством как многозадачность.