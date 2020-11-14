 

В Бундестаге раскритиковали Берлин за нападки на Россию

14.11.2020, 6:50, Новости дня

Депутат фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Петр Быстрон резко раскритиковал официальную точку зрения Берлина на ситуацию с Алексеем Навальным и заявил, что действия ФРГ знаменуют новую низшую точку немецкой внешней политики во время правления канцлера Ангелы Меркель.

«Беспочвенное осуждение РФ без каких-либо доказательств, наряду с отказом от предложений Москвы сотрудничать в расследовании дела Навального, – это атака на Россию», – сообщил Быстрон в беседе с «Комсомольской правдой».

Также он высказался об осложнении отношений между Россией и Германией при главе немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маасе. «Отношения с Россией близки к катастрофе», – отметил парламентарий.

Накануне МИД РФ призвал Германию отказаться от «бесперспективного конфронтационного курса, приступить наконец к нормальному конструктивному взаимодействию», чтобы прояснить обстоятельства произошедшего с Навальным.

В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал Берлин за неприемлемое поведение в ситуации вокруг Навального и нарушение международных обязательств.

Напомним, Кремль многократно подчеркивал, что РФ готова ко всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза блогера в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Также в Москве подчеркивали, что в РФ нет и не было отравляющего вещества «Новичок», это придуманный «западный бренд».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Свой второй президентский срок Дуда начал с обещания вернуть Украине полный суверенитет

18.10 / Электрический внедорожник Jaguar I-Pace поступит в Индию в 2021 году

28.06 / Число случаев коронавируса в мире превысило 9,8 млн

07.11 / Трамп сократил отставание от Байдена в «колеблющемся» штате Аризона

03.08 / Рейсы из Украины в Эстонию отменили через день после возобновления

28.08 / В Москве подвели итоги общероссийской акции #МыВместе

25.10 / МЧС Белоруссии разрешило пуск первого блока БелАЭС

14.09 / Tesla переделает кроссовер Model Y специально для европейского рынка

03.08 / Установлены участники драки бывших десантников и бойцов Росгвардии в Москве

18.10 / Россия решила создать останавливающий размножение коронавируса препарат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска