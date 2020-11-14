 

Новый шеф Пентагона собрался укреплять отношения США с НАТО и Японией

14.11.2020, 6:50, Новости дня

Исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер обсудил с коллегами из Великобритании, Франции, Германии и Японии «укрепление оборонного сотрудничества» и «трансатлантического союза», сообщила пресс-служба американского военного ведомства.

В беседе с британским министром Беном Уоллесом подчеркивалась «важность крепких двусторонних отношений и трансатлантического союза». Стороны «обсудили подходы к общим вызовам глобальной безопасности, продолжающиеся усилия по углублению оборонного сотрудничества». Рассматривалась также обстановка на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.

Миллер и глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр согласились с необходимостью «укрепления оборонного сотрудничества». «Подтверждена приверженность сотрудничеству по вопросам, представляющим стратегическую важность, включая совместное разделение ответственности, обеспечение безопасности стабильности на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении.

В ходе разговора с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли, помимо укрепления трансатлантического партнерства, затрагивались ситуация в регионе Сахеля, обеспечение безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Миллер и японский министр обороны Нобуо Киси условились продолжать консультации по противодействию коронавирусу, вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, сотрудничеству в космосе и киберсфере.

Напомним, в понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отправил Марка Эспера в отставку с поста министра обороны США и назначил главу Национального контртеррористического центра Криса Миллера исполняющим обязанности шефа Пентагона.



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