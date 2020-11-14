Российские вертолеты начали сопровождать миротворцев в Карабахе

14.11.2020, 6:50, Новости дня

Российские вертолеты Ми-8 и Ми-24 прикрыли колонны миротворцев на марше в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны России.

«Летчики вертолетной эскадрильи выполнили задачи по прикрытию и сопровождению колонн миротворческих сил, совершающих марши по маршрутам с аэродрома «Эребуни» в населенные пункты Горис и Степанакерт», – приводит сообщение представителя российского военного ведомства ТАСС.

Вертолеты контролируют прекращение огня и военных действий в зоне конфликта, а также осуществляют мониторинг доставки материально-технического имущества и личного состава.

Напомним, во вторник ночью лидеры Армении, Азербайджана и РФ подписали заявление о прекращении карабахской войны. Президент РФ Владимир Путин раскрыл детали договоренностей. В тот же день началась переброска в Карабах российских миротворцев.

Позже глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие вооруженные силы якобы примут участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что никаких турецких миротворцев в Нагорном Карабахе не будет, Турция будет вести деятельность только в рамках совместного мониторингового центра. В Кремле указали, что участие Турции в миротворческой миссии в Карабахе не обсуждалось.