Мнение: О скорых массовых увольнениях россиян

14.11.2020, 6:45, Разное

Похоже, в России настало время непопулярных решений.

Пока одни занимаются гарантиями для президента, другие – настоящие практики – готовят чисто конкретные предложения. Просчитывают их с холодностью арифмометра. И аккуратно вбрасывают на публику.

Так к чему предстоит готовиться?

Известный тинк-тэнк ЦМАКП, в котором трудится родной брат нынешнего первого вице-премьера Андрея Белоусова, Дмитрий, представил строгие расчёты, из которых следует, что в России слишком много «лишних» работников. Которых необходимо оптимизировать, чтобы поднять производительность труда и выйти на траекторию экономического роста. Иначе – никак.

Чтобы выполнить цель правительства по росту ВВП на 3–3,5% в год, производительность труда (ВВП на одного занятого в стране) должна ежегодно увеличиваться на 4–4,5%, подсчитали в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. При этом потенциал роста производительности в сырьевых отраслях ограничен, так что речь идет о повышении производительности прежде всего в обрабатывающих отраслях. «В ядре экономики – в нерентных отраслях и вне бюджетного сектора – производительность должна расти на 5–6% в год с выходом на среднеевропейский уровень», – отмечает руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

Достичь такого роста можно только за счет перевода скрытой безработицы в явную, т.е. массового сокращения занятости, поскольку задачи по росту производительности труда и сохранению рабочих мест противоречат друг другу. «Из-за искусственного – и обусловленного понятными социальными причинами – сдерживания высвобождения занятых в России производительность труда в два – два с половиной раза отстает от уровня наиболее развитых и в полтора – от уровня менее развитых стран», – указывает Дмитрий Белоусов.

Это пишут «Ведомости», чей корреспондент присутствовал на презентации доклада Центра в Общественной палате. Естественно, эта резонансная публикация вызвала скандал. Дмитрий Белоусов поспешил заявить, что его не так поняли. Ибо вообще-то он имел в виду, что массовым увольнениям (которые неизбежны) надо противопоставить массовые программы профессиональной переподготовки, поддержку «территориального маневра рабочей силы», масштабное жилищное строительство, обеспечение самозанятости населения.

Но давайте будем честны. Миллионных сокращений действительно не избежать. Об этом говорит статистика, а Дмитрий Белоусов выступил в роли гонца, принесшего плохие вести.

Но вот все программы «профессиональной переподготовки», «территориального манёвра» и даже «развития самозанятости» – это всего лишь химера. И предлог для освоения бюджетных денег, если таковые найдутся на эти проекты. Допустим даже, появятся курсы по переподготовке кассиров в бухгалтеров, а грузчиков – в программисты. Но кому на оптимизированном рынке труда будут нужны такие псевдоспециалисты с трёхмесячными курсами за плечами?

Главная проблема в том, что #Россия – во многом усилиями нынешних властей, сделавших ставку на укрепление роли государства в экономике, – вышла на траекторию, где массовое создание новых рабочих мест, особенно высокотехнологичных, не предполагается. Соответствующая государственная программа блестяще провалилась ещё в ходе предыдущего президентского срока Владимира Путина, и с тех пор о ней даже не заикаются во властных коридорах. Огосударствление экономики, сопровождающееся ростом административного и налогового бремени, самодурство чиновников и пресс силовиков – всё это угнетающе действует на частный #бизнес. Который борется за выживание, а не за расширение. А возможности занятости в госсекторе определяются тающими ресурсами бюджета.

То есть, в рамках избранной в начале 2000-х гг. экономической модели никаких новых рабочих мест не появится, да и старые будут оптимизироваться. Например, #Сбербанк, по слухам, уже готовит масштабную программу сокращения персонала. Не исключено, что его примеру последуют другие госбанки. Возможно «резать косты» за счёт высвобождения работников начнут и в госкомпаниях сырьевого сектора: низкие цены на нефть и газ ненавязчиво подталкивают к таким решениям. Ну и CoVID-19 своё слово ещё скажет.

И, повторюсь, от государства помощи ждать не придётся. Оно само рассчитывает на помощь населения, поднимая налоги и сборы.

Ну, кто готов оказаться за воротами?