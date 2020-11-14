В Великобритании пройдёт референдум о вступлении в Евросоюз

14.11.2020, 6:37, Разное

Власти Великобритании в 2021 году проведут референдум по вопросу вступления королевства в Европейский Союз, заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон.

По словам Джонсона, Великобритания остаётся частью «европейской семьи» и может вновь войти в состав союза, если такое решение поддержат большинство британцев.

Ожидается, что референдум может пройти уже в мае 2021 года. Сейчас правительство ведёт подготовку ко внесению этого предложения в Парламент. Если на референдуме большинство британских подданных выскажутся за вступление в ЕС, то руководство страны подаст заявку на присоединение к союзу. В случае, если её одобрят, процедура присоединения Британии к ЕС должна занять около 5 лет.