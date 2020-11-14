 

В Великобритании пройдёт референдум о вступлении в Евросоюз

14.11.2020, 6:37, Разное

Власти Великобритании в 2021 году проведут референдум по вопросу вступления королевства в Европейский Союз, заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон.

По словам Джонсона, Великобритания остаётся частью «европейской семьи» и может вновь войти в состав союза, если такое решение поддержат большинство британцев.

Ожидается, что референдум может пройти уже в мае 2021 года. Сейчас правительство ведёт подготовку ко внесению этого предложения в Парламент. Если на референдуме большинство британских подданных выскажутся за вступление в ЕС, то руководство страны подаст заявку на присоединение к союзу. В случае, если её одобрят, процедура присоединения Британии к ЕС должна занять около 5 лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Эксперт: Транспортный налог в России отменить невозможно

09.10 / Ученые утверждают – человек силой своего ума способен оказывать влияние на материю

06.09 / Мнение: Что делать, если в вакансии не указана зарплата

14.07 / Таисия Вилкова впервые показала беременные фото и рассекретила имя дочери

28.07 / Виктория Боня начала слышать голоса по ночам

15.08 / Анастасия Решетова раскрыла “фишки” своего макияжа

14.11 / Медики объяснили, почему не всем людям нужно худеть

21.07 / Диетолог Наталья Мешихина перечислила 5 главных правил питания для людей с холециститом

02.09 / Путина призвали заставить Лукашенко провести новые выборы: другого выхода нет

24.10 / Медики предупредили об опасности сочетания тренировок с обезболивающими препаратами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска