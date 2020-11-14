Мнение: Рекордные убытки

14.11.2020, 6:10, Разное

«Роснефть» и «Газпром» – два крупнейших сырьевых экспортера России, – в пятницу отчитались о рекордных в своей истории убытках.

«Газпром» по итогам 9 месяцев 2020 года ушел в минус на 592 миллиарда рублей, следует из отчетности по РСБУ. Выручка холдинга, обладающего монопольным правом на экспорт трубопроводного газа, упала на 21%, до 2,74 трлн рублей; валовая прибыль – почти на 40%, до 917,46 млрд рублей. Убыток от продаж составил 180,62 млрд рублей.

Нет ни одной причины удивляться. Логика российской власти находится на уровне первобытнообщинного уклада. Который про охоту и собирательство. Племя сидело на кормовом участке, проедало его насквозь, после чего откочевывало на новый. Объедать уже его.

Мародеры и уголовники, которые и являются сегодняшними правителями России, исповедуют ровно эту стратегию. Они совершенно не беспокоятся за то, что останется после них. Вор, обнося чужую квартиру, меньше всего беспокоится о том, что будет после того, как он ее покинет. Он забирает все ценное, попутно громя все остальное, не представляющее для него никакого интереса.

В этом смысле оценивать российские сырьевые монополии с точки зрения бизнеса попросту нелепо – они вообще не про это. Они про грабеж страны и перекачку дохода в карманы реальных владельцев. Что, кстати, подтверждается вознаграждением, которое выплачивается руководству госмонополистов – в этом году топ-менеджмент «Газпрома» получил увеличенные вознаграждения. За 9 месяцев 14 членов правления холдинга получили суммарно 1,4 миллиарда рублей – на 30% больше, чем год назад. Из этой суммы 766,4 млн рублей пришлось на премии. Настоящие владельцы Газпрома удовлетворены работой управляющих – они работают не покладая рук. Поэтому и премии.