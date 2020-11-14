Медики не рекомендуют быстро выходить на работу после коронавируса

14.11.2020, 6:00, Разное

Медики не рекомендуют людям, которые перенесли коронавирус, быстро выходить на работу. Сообщается, что для инфекционного заболевания характерен полиморфизм клинических симптомов, а его проявления являются сугубо индивидуальными.

Отмечается, что важно учитывать то, в какой форме протекал коронавирус у человека. Для всех случаев COVID-19 характерны нарушения иммунного ответа. После этого нередко развивается какое-то «полизаболевание», то есть присоединяется иная патология. Практика показывает, что пациенты без хронических болезней, перенесшие коронавирус, восстанавливаются через четыре недели. У некоторых даже спустя месяц оставалась слабость.

Если заболевание протекало в тяжелой форме, то рекомендуется и вовсе отправиться в санаторий. Желательно, чтобы он находился в привычной для человека климатической зоне. В противном случае, может произойти сбой адаптационного процесса, кроме того, нередко обостряются имеющиеся хронические заболевания.