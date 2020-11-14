В Москве за сутки умерли 69 пациентов с коронавирусом

14.11.2020, 5:45, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 69 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 69 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение представителя оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 7712 человек.

Днем ранее в Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом.

Накануне в московских школах отменили ноябрьские каникулы. В среду мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене в Москве традиционных гуляний на Новый год и Рождество. В минувшее воскресенье Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице нестабильной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.