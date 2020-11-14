«Неуместные и неоправданные»

14.11.2020, 5:30, Разное

В Германии прокомментировали ответные санкции РФ из-за отравления Навального.

Правительство Германии считает, что объявленные Россией ответные санкции против немецких и французских официальных лиц, анонсированные министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровом в контексте обсуждения отравления политика Алексея Навального, «неуместные» и «неоправданные». Об этом, как передает немецкий Spiegel, пояснил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

Российские власти должны выяснить обстоятельства отравления Навального, подчеркнули в правительстве, напомнив, что состояние политика ухудшилось еще на территории России. Использование нервно-паралитического вещества — серьезное нарушение международного права, заявили в Германии.

Накануне Лавров заявил, что РФ вводит ответные санкции против «представителей руководящих структур» Германии и Франции. Ответные меры анонсированы после того, как Евросоюз ввел персональные санкции против представителей российских властей из-за отравления Навального.

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Кто именно попал под российские санкции, пока не уточняется. Министр также выразил мнение, что «проникновение боевых отравляющих веществ в тело Навального» могло произойти в Германии или при транспортировке.

Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за факта отравления политика 15 октября. Тогда в черном списке оказались директор ФСБ Александр Бортников, полпред президента в СФО Сергей Меняйло, замглавы администрации президента Сергей Кириенко, главы управления президента по внутренней политике Андрей Яринаи два заместителя министра обороны — Павел Попов и Алексей Криворучко.

Также под санкции попал институт органической химии и технологии — «из-за невыполнения своей обязанности по уничтожению запасов химического оружия». Вслед за ЕС санкции против российских чиновников ввела Великобритания.