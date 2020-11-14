 

«Неуместные и неоправданные»

14.11.2020, 5:30, Разное

В Германии прокомментировали ответные санкции РФ из-за отравления Навального.

Правительство Германии считает, что объявленные Россией ответные санкции против немецких и французских официальных лиц, анонсированные министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровом в контексте обсуждения отравления политика Алексея Навального, «неуместные» и «неоправданные». Об этом, как передает немецкий Spiegel, пояснил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

Российские власти должны выяснить обстоятельства отравления Навального, подчеркнули в правительстве, напомнив, что состояние политика ухудшилось еще на территории России. Использование нервно-паралитического вещества — серьезное нарушение международного права, заявили в Германии.

Накануне Лавров заявил, что РФ вводит ответные санкции против «представителей руководящих структур» Германии и Франции. Ответные меры анонсированы после того, как Евросоюз ввел персональные санкции против представителей российских властей из-за отравления Навального.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВеликолепная шестерка и НИИОХТ. Кого и почему наказали за отравление Навального

Кто именно попал под российские санкции, пока не уточняется. Министр также выразил мнение, что «проникновение боевых отравляющих веществ в тело Навального» могло произойти в Германии или при транспортировке.

Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за факта отравления политика 15 октября. Тогда в черном списке оказались директор ФСБ Александр Бортников, полпред президента в СФО Сергей Меняйло, замглавы администрации президента Сергей Кириенко, главы управления президента по внутренней политике Андрей Яринаи два заместителя министра обороны — Павел Попов и Алексей Криворучко.

Также под санкции попал институт органической химии и технологии — «из-за невыполнения своей обязанности по уничтожению запасов химического оружия». Вслед за ЕС санкции против российских чиновников ввела Великобритания.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / Перед прочтением сжечь

21.08 / Мнение: Новые иранские ракеты

09.11 / В России появится федеральная территория “Сириус”

03.10 / Экологическая катастрофа на Камчатке: пострадавших из-за отравленной нефтью воды уже десятки

28.09 / Экс-супруг Лолиты Милявской перенёс 6 операций после несчастного случая

11.09 / Даша Жукова, Роман Абрамович, Ксения Собчак и другие на открытии выставочных проектов музея “Гараж”

05.10 / В Бишкеке митингующих разгоняют газом

14.10 / «Медиазона»: силовики в Минске избили не менее 1 376 человек, изнасиловали как минимум троих

21.10 / 7 жутких фактов о трупной медицине

17.10 / Мнение: Модус вивенди

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска