СМИ сообщили, что в Канаде несколько десятков человек взяты в заложники. По информации полиции, угрозы нет

14.11.2020, 5:15, Новости дня

В канадском Монреале вооруженные люди ворвались в компанию Ubisoft и захватили несколько десятков человек в заложники, на месте работает полиция. Об этом 13 ноября сообщает PM Breaking News на странице в Twitter.

Сотрудники компании, которых, по имеющейся информации, взяли в заложники, находятся на крыше здания.

Breaking: A police operation is underway in Montreal, Canada.

Journal de Montreal is reporting that a possible hostage situation involving dozens of people is ongoing in the Ubisoft building. pic.twitter.com/qdxNRoTP3C

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 13, 2020

В полиции Монреаля заявили, что после поступления сообщения на 911 они прибыли на место происшествия, где осмотрели помещения. По их данным, пострадавших нет.

Ранее в полиции сообщили, что в районе улиц Сен-Лоран и Сен-Виатер, где расположен офис Ubisoft, проводят полицейскую операцию, и призвали избегать этого района.

Officers have been sent to the location following a 911 call. Specialized #SPVM officers are on site inspecting the premises. There are no injuries reported. https://t.co/omrH0sYHbQ

— Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

По информации очевидца, он видел полицию, оцепившую здание, когда из Ubisoft выходили люди с поднятыми руками. Вероятно, преступники задержаны.

Being told there’s a hostage situation (?) somewhere on Saint-Laurent between Maguire and Saint-Viateur.

Saw cops with guns drawn as people came out of a Ubisoft building with their hands up… pic.twitter.com/dtSnNtaKvV

— jesse dube-smith (@jesseds) November 13, 2020

По последним данным полиции, угрозы больше нет. Проводится эвакуация.

No threat has been identified for now. We are currently evacuating the building. #SPVM https://t.co/7g7eHU2B1T

— Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020