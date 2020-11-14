Петиция об отмене “карантина выходного дня” набрала 25 тыс. голосов

14.11.2020, 5:15, Новости дня

Петиция с требованием не вводить для украинского бизнеса ограничения “карантина выходного дня” была опубликована на сайте электронных петиций 10 ноября.

К концу 13 ноября она набрала более 25 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения петиции президентом Украины Владимиром Зеленским.

Автор петиции – Екатерина Егорова. Она привела в тексте документа выдержки из Конституции Украины, гарантирующие гражданам страны право заниматься предпринимательской деятельностью.

“Согласно статье 64 Конституции Украины, конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины; в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений”, – отмечено в петиции.

В документе сказано, что “карантин выходного дня” может привести к катастрофическим последствиям для экономики и социокультурной жизни украинского общества, привести бизнес к нерентабельности и закрытию.

Автор потребовала не вводить в действие “карантин выходного дня”, а в случае его введения – отменить.

Статус петиции на сайте – “ожидает рассмотрения”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин продлили до конца 2020 года.

11 ноября Кабмин ввел в стране “карантин выходного дня”. Глава Минздрава Украины Максим Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин может продлиться до 31 декабря этого года.

“Карантин выходного дня” предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. “Карантин выходного дня” даст возможность “остановить волну коронавирусной болезни”, говорил Степанов.

12 ноября власти ряда городов отказались вводить жесткие ограничения – против карантина, в частности, выступили в Одессе, Черкассах, Николаеве, Ровно, Луцке, Днепре, Ивано-Франковске. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что горсовет обжалует решение Кабмина.