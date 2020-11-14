BI – Трамп раздаёт государственные должности своим сторонникам— чтобы усложнить Байдену жизнь

14.11.2020, 5:10, Новости дня

Хотя когда-то Дональд Трамп критиковал «глубинное государство», сейчас он, похоже, занят созданием своего собственного, пишет Business Insider. Ближе к концу своего срока президент начал процесс перевода своих назначенцев на постоянные государственные посты, с которых сложнее уволить. Критики опасаются, что новой администрации Джо Байдена будет непросто работать при трамповских лоялистах.



Reuters

Администрация Дональда Трампа проявляет «закулисную активность», чтобы закрепить побольше лояльных республиканцев на постоянных правительственных постах, считает Business Insider.

В целом, это достаточно распространённая в Вашингтоне практика, которая часто обозначается термином «закапываться». Обычно такой процесс происходит при смене администраций каждые четыре или восемь лет: команда уходящего президента пытается заполучить побольше постоянных постов для политических назначенцев, чтобы впоследствии преемникам в Белом доме было сложнее уволить преданных предыдущему лидеру людей.

По словам издания, в случае Трампа процесс «закапывания» поглубже в структуру власти начался ещё до его пока официально не объявленного поражения на прошедших выборах. Как следует из документов федеральных кадровых служб, полученных эксклюзивно Business Insider, в первом и втором квартале 2020 года действующая администрация дала по меньшей мере 13 бывшим назначенцам постоянные должности, в том числе и в министерствах юстиции, внутренних дел и по делам ветеранов.

Демократы и организации, отслеживающие правительственную деятельность, опасаются, что в последующие месяцы «закапывание» со стороны администрации Трампа станет более активным, особенно после того, как президент признает, что в январе он всё-таки лишится своего поста. По мнению критиков, сторонники лидера могут занять должности, на которые могли бы претендовать более квалифицированные кандидаты, и новому потенциальному главе Белого дома Джо Байдену будет непросто справляться с «трамповской версией «глубинного государства». При этом многие вспоминают, что сам республиканский президент выступал против такой системы глубоко укоренившегося истеблишмента во время своей предвыборной кампании 2016 года.

«В федеральных службах должны работать люди, получившие свои посты по заслугам и компетенции, а не те, кто проявил особую верность, — комментирует республиканский конгрессмен от штата Вирджиния Герри Конолли. — Будущая администрация Байдена и конгресс должны нейтрализовать попытки администрации Трампа создать новую патронажную систему».

Как отмечает журнал, опасения относительно «закапывания» Трампа и его союзников лишь усиливаются из-за того, что ближе к концу своего срока президент, по всей видимости, затеял чистку среди своих назначенцев и стал массово увольнять несогласных и продвигать лоялистов. «Если в 2020 году вы всё ещё сохраняете за собой должность, на которую вас назначил Дональд Трамп, это потому, что президент считает, что вы доказали ему свою безмерную преданность», — объясняет исполнительный директор некоммерческой организации American Oversight, отслеживающей деятельность властей, Остин Эверс. Он полагает, что эта «безмерная преданность» сторонников Трампа может никуда не деться и с уходом президента.

По данным Business Insider, обычно глава Белого дома назначает порядка 4 тыс. помощников, которые продвигают его программу в федеральных ведомствах, — порядка, 1,5 тыс. из этих должностей должны подтверждаться сенатом. Всего, по официальным данным, на федеральной госслужбе состоят около 2,1 миллионов человек. Политических назначенцев уволить гораздо проще, чем госслужащих, которые зачастую занимают свои должности при разных администрациях.

Демократы в конгрессе, сотрудники специальных «переходных команд» различных ведомств и некоторые федеральные госслужащие внимательно следят за новыми назначениями трамповских ставленников. «Люди определённо крайне бдительны», — поделилися с Business Insider один высокопоставленный сотрудник Агентства по охране окружающей среды США. И хотя этот человек утверждает, что в своём ведомстве он попыток «закапывания» не заметил, он заверил, что о любых подобных поползновениях коллеги непременно будут сообщать.

Критики обеспокоены, что администрация Трампа, которая сейчас затягивает с формальным запуском процесса перехода власти к Байдену, может и не предоставить данные о своём «закапывании», хотя должна. Эта информация должна быть у Управления кадровой службы США, которое считает все переходы бывших назначенцев на постоянные государственные должности. По сути, это кадровая служба всего федерального правительства. Возглавляет её сейчас назначенный Трампом Майкл Ригас, бывший политдиректор Массачусетской Республиканской партии. Ведомство не ответило на запрос о комментарии относительно новых назначений за последний квартал. При этом, как отмечает издание, управление должно регулярно передавать в конгресс доклады о политических деятелях, получающих государственные посты.

Глава некоммерческой организации Partnership for Public Service Макс Стайер полагает, что масштабы «закапывания» сторонников Трампа шире, чем это отражено в документах, полученных Business Insider. Стайер подчёркивает: неясно, всех ли назначенцев, нанятых на постоянные должности, указали в документах, к тому же государственные посты могли кому-то достаться просто благодаря связям.

Конечно, как отмечает журнал, Трамп далеко не первый президент, при котором реализуется практика «закапывания». Барак Обама и Джордж Буш тоже в своё время получили немало критики за своих назначенцев, которые их «пересидели». Так, по имеющимся данным, при Обаме государственные посты достались по меньшей мере 78 его сторонникам, а при Буше — 139.