 

AMD представляет высокопроизводительные встраиваемые процессоры

14.11.2020, 5:05, Новости дня

Семейство процессоров Ryzen, выпускаемых в AMD, пополнилось новой моделью высокопроизводительного встраиваемого устройства Embedded V2000. Они выпущены по технологии 7 нм, сообщает разработчик.

Техпроцесс основан на ядрах Zen 2, а также графике Radeon, отличающейся высокой производительностью. В данной серии устройства состоят из 4-х процессоров BGA с разной тактовой частотой.

Кроме прочего, новые процессоры будут обладать улучшенной безопасностью, касающейся как загрузок, так и шифрования памяти. По мнению экспертов, несанкционированный доступ к устройствам, оснащенным новыми процессорами, будет весьма затруднен. При этом производительность улучшится, обещают представители компании AMD.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Администрация Трампа призывает открыть школы осенью

29.08 / Маск озвучил стоимость чипирования людей

07.10 / Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с министрами обороны Армении и Азербайджана

29.07 / Кабмин Украины утвердил требования к автомобильному газу

08.07 / Подтверждена секретность переданных Сафроновым сведений

26.10 / Преподавательницу в Санкт-Петербурге убили и отрезали палец

23.09 / Участникам «Северного потока – 2» отказали в страховке судов

20.10 / Названы размеры трещины на МКС

24.10 / Брат губернатора Нью-Йорка попался на «масочном» лицемерии — и Путин тут ни при чём

22.09 / Боррель посетил Киев, Трамп и Путин выступили в ООН. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска