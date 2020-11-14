AMD представляет высокопроизводительные встраиваемые процессоры

14.11.2020, 5:05, Новости дня

Семейство процессоров Ryzen, выпускаемых в AMD, пополнилось новой моделью высокопроизводительного встраиваемого устройства Embedded V2000. Они выпущены по технологии 7 нм, сообщает разработчик.

Техпроцесс основан на ядрах Zen 2, а также графике Radeon, отличающейся высокой производительностью. В данной серии устройства состоят из 4-х процессоров BGA с разной тактовой частотой.

Кроме прочего, новые процессоры будут обладать улучшенной безопасностью, касающейся как загрузок, так и шифрования памяти. По мнению экспертов, несанкционированный доступ к устройствам, оснащенным новыми процессорами, будет весьма затруднен. При этом производительность улучшится, обещают представители компании AMD.